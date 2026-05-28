Prozess um Swift-Konzerte: 15 Jahre Haft für Islamisten

Die Absage von Konzerten von Taylor Swift in Wien wegen Terrorgefahr machte 2024 weltweit Schlagzeilen. Jetzt wurde ein 21-jähriger Islamist verurteilt. Es ging auch um eine weitere Anklage.

Wiener Neustadt (dpa) - Für seine Anschlagspläne auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien und für die Bildung einer Terrorzelle ist ein 21-jähriger Islamist zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landesgericht Wiener Neustadt sah es als erwiesen an, dass der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln im August 2024 Fans des US-Stars vor dem Ernst-Happel-Stadion attackieren wollte.

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Prozess um Swift-Konzerte: 15 Jahre Haft für Islamisten

Prozess um Swift-Konzerte: 15 Jahre Haft für Islamisten

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