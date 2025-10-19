Raubüberfall auf Louvre in Paris

Raubüberfall auf Louvre in Paris - Museum geschlossen
Unbekannte dringen in das weltberühmte Museum ein. Sie sollen Schmuck aus der Sammlung Napoleons gestohlen haben und dann geflüchtet sein. Der Louvre bleibt vorerst zu, die Polizei ist im Einsatz.

vor 19 Minuten

