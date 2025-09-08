Polizeiruf

RBB: «Polizeiruf»-Schauspieler Horst Krause ist tot

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Der ewige Dorfpolizist - Horst Krause ist tot
Polizeiruf 110

Der ewige Dorfpolizist - Horst Krause ist tot

Horst Krause auf dem alten Motorrad mit Hund im Beiwagen: Millionen verbinden den Schauspieler mit dem Brandenburger «Polizeiruf». Der Polizist, der genau so hieß wie er, war die Rolle seines Lebens.

vor 52 Minuten

Millionen kennen ihn aus der «Sesamstraße»: Horst Janson tot
Fernsehen

Millionen kennen ihn aus der «Sesamstraße»: Horst Janson tot

Als «Bastian» verkörperte er das Lebensgefühl nach 1968. Als Horst aus der «Sesamstraße» haben ihn unzählige Menschen im Herzen. Horst Janson steht für soviel Zeit. Nun ist der Schauspieler gestorben.

28.01.2025

Schauspieler Horst Janson gestorben
Fernsehen

Schauspieler Horst Janson gestorben

28.01.2025

Fernsehen

Schauspieler Horst Janson gestorben

28.01.2025

Tod mit 53 Jahren

Schauspieler Robert Gallinowski gestorben

Er war in mehreren «Tatorten» auf den deutschen TV-Bildschirmen zu sehen und stand außerdem häufig auf der Theaterbühne. Nun ist Robert Gallinowski gestorben.

29.03.2023