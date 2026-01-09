Rennfahrer-Ikone Hans Herrmann mit 97 Jahren gestorben

Rennfahrer-Ikone Hans Herrmann mit 97 Jahren gestorben
«Ich wollte das Schicksal nicht noch länger strapazieren»: Nach dem Le-Mans-Sieg 1970 beendete Hans Herrmann seine Karriere. Jetzt ist der Ausnahmefahrer gestorben.

vor 9 Minuten

