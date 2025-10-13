Restliche Geiseln im Gazastreifen freigelassen

Nach 738 Tagen Gefangenschaft alle lebenden Geiseln frei
Zwei Jahre lang waren sie von Islamisten im Gazastreifen unter grausamen Umständen gefangengehalten worden. Nun sind die letzten der Geiseln aus Gaza frei.

vor 38 Minuten

Weitere Geiseln von Hamas freigelassen - auch drei Deutsche
Den sechsten Tag in Folge hat die islamistische Hamas israelische Geiseln dem Roten Kreuz übergeben. Darunter waren auch drei mit deutscher Staatsbürgerschaft.

29.11.2023

Zweite Gruppe von Geiseln freigelassen - Vier Deutsche
Vor rund sieben Wochen wurden sie aus Israel brutal von Islamisten in den Gazastreifen verschleppt. Nun ist eine weitere Gruppe von Geiseln in Sicherheit - darunter vier deutsche Doppelstaatler.

26.11.2023

Armee: Zweite Gruppe von Geiseln aus Gaza freigelassen

25.11.2023

Rotes Kreuz: Zwei weitere Geiseln aus Gazastreifen freigelassen

23.10.2023