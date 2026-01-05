Bild

Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin Venezuelas vereidigt

Am Wochenende haben die USA Venezuela angegriffen und den Staatschef festgenommen und außer Landes gebracht. Nun kommt der UN-Sicherheitsrat zusammen.

05.01.2026

US-Truppen nehmen Maduro fest, Vizepräsidentin Rodríguez verlangt seine Freilassung. Maduro sei weiterhin der «einzige Präsident» des südamerikanischen Landes.

03.01.2026

Venezuelas Präsident Maduro ist auf einem US-Kriegsschiff unterwegs zu einem Gefängnis in New York. Donald Trump triumphiert und will das ölreiche südamerikanische Land nun zu Reichtum führen.

03.01.2026

03.01.2026

Die Stimmung zwischen dem südamerikanischen Venezuela und den USA ist angespannt. Ein Anschlag könnte nach Ansicht Venezuelas als Vorwand für eine Eskalation dienen.

07.10.2025