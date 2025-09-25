Rompf verzichtet auf Chefposten bei Bahn-InfraGo

Niederlage für Schnieder: Kandidat für Bahnposten sagt ab
Niederlage für Schnieder: Kandidat für Bahnposten sagt ab

Niederlage für den Bundesverkehrsminister: Sein Kandidat für den Chefposten der Bahn-Infrastruktursparte zieht nach heftiger Kritik zurück. Wer die InfraGo nun übernimmt, ist völlig offen.

vor 6 Minuten

Palla vom Aufsichtsrat zur neuen Bahnchefin berufen
Palla vom Aufsichtsrat zur neuen Bahnchefin berufen

Bundesverkehrsminister Schnieder setzt auf neue Köpfe und eine neue Strategie bei der Bahn. Doch die Debatte um die Personalie Dirk Rompf sorgt weiter für Ungewissheit.

24.09.2025

Machtkampf statt Neustart - Holpriger Wechsel an Bahn-Spitze
Machtkampf statt Neustart - Holpriger Wechsel an Bahn-Spitze

Der Wechsel an der Bahn-Spitze sorgt für Streit: Die Gewerkschaft EVG stellt sich gegen die Pläne des Verkehrsministers – was bedeutet das für die anstehenden Entscheidungen?

22.09.2025

EVG will im Aufsichtsrat gegen neue Bahnchefin stimmen

22.09.2025

Kreise: Evelyn Palla soll neue Bahnchefin werden
Kreise: Evelyn Palla soll neue Bahnchefin werden

Neue Chefin, alte Probleme: Die bisherige DB-Regio-Chefin Palla soll die Führung des gesamten Konzerns übernehmen - inmitten von Verspätungen, Sanierungen und einer neuen Strategie.

20.09.2025