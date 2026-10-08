Rot-Grün-Rot räumt Hindernis für Sondierungen aus dem Weg

Berlin (dpa) – Zweieinhalb Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus dürfte der Weg für rot-grün-rote Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung frei sein. Linke, Grüne und SPD verständigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen auf ein Handlungspaket, das im Fall antisemitischer Vorfälle greifen soll, und räumten damit ein zentrales Hindernis für den Beginn von Sondierungen beiseite. Zuerst hatte der «Tagesspiegel» über die Einigung berichtet.

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Rot-Grün-Rot räumt Hindernis für Sondierungen aus dem Weg
Nach der Berlin-Wahl

Rot-Grün-Rot räumt Hindernis für Sondierungen aus dem Weg

Nach langen Diskussionen einigen sich Linke, Grüne und SPD in Berlin auf eine gemeinsame Linie gegen Antisemitismus. Was das für eine mögliche Regierungsbildung in der Hauptstadt bedeutet.

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