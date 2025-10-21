Sarkozy tritt Haft in Paris an

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sarkozy tritt Haft in Paris an
Verurteilung in Libyen-Affäre

Sarkozy tritt Haft in Paris an

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy beginnt seine Haft in Paris. Was ihn im Gefängnis La Santé erwartet und warum eine Freilassung unter Auflagen möglich ist.

vor 25 Minuten

Haft für Ex-Präsident Sarkozy: Was ihn in La Santé erwartet
Strafe in Libyen-Affäre

Haft für Ex-Präsident Sarkozy: Was ihn in La Santé erwartet

Ein kleines Bett, strenger Alltag und abgehörte Telefonate: Für Sarkozy gibt es im Gefängnis keinen Luxus – aber er könnte dem Haftalltag schnell entkommen.

21.10.2025

Historisches Urteil: Fünf Jahre Haft für Sarkozy
Wahlkampfgelder aus Libyen

Historisches Urteil: Fünf Jahre Haft für Sarkozy

Frankreichs früherem Präsidenten Nicolas Sarkozy drohen Jahre im Gefängnis. Er selbst nennt das Urteil der Libyen-Affäre einen Skandal. Warum es beispiellos ist.

25.09.2025

Ex-Präsident Nicolas Sarkozy in Libyen-Affäre vor Gericht
Frankreich

Ex-Präsident Nicolas Sarkozy in Libyen-Affäre vor Gericht

Für den Wahlkampf von Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy sollen Millionen des damaligen libyschen Machthabers Gaddafi geflossen sein. Nun beginnt ein Prozess gegen Sarkozy und zwölf Mitangeklagte.

06.01.2025

Ladung zum Haftantritt: Schuhbeck muss ins Gefängnis

18.08.2023