«Geschenk» Mick Schumacher hat neue Prioritäten

Die Zeit von Mick Schumacher in der Formel 1 ist vorbei. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher will in der Langstrecken-WM sein Fahrerglück finden. Kann das klappen?