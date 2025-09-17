Schwacher Arbeitsmarkt: US-Notenbank senkt Leitzins 17.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel US-Notenbank Schwacher Arbeitsmarkt: US-Notenbank senkt Leitzins Seit Dezember 2024 rührte die Federal Reserve den Leitzins nicht an. Zuletzt wuchs der Druck auf die Fed - neben konjunkturellen Faktoren spielte auch US-Präsident Trump eine Rolle. vor 1 Stunde US-Notenbank US-Notenbank Fed hält Leitzins auf hohem Niveau stabil Seit Dezember 2024 hat die US-Notenbank Fed den Leitzins nicht mehr verändert. Auch nach ihrer Juli-Sitzung bleibt es bei der bekannten Spanne - das dürfte vor allem eine Person ärgern. 30.07.2025 Sitzung der Zentralbank US-Notenbank Fed belässt Leitzins auf hohem Niveau Abwarten - das ist weiter die Devise der US-Notenbank. Die Fed sieht keinen dringenden Handlungsbedarf. Kredite in den USA bleiben damit weiter relativ teuer. 18.06.2025 Sitzung der Zentralbank US-Notenbank Fed belässt Leitzins auf hohem Niveau 18.06.2025 Geldpolitik US-Notenbank Fed tastet Leitzins erneut nicht an 19.03.2025