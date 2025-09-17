Schwacher Arbeitsmarkt: US-Notenbank senkt Leitzins

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwacher Arbeitsmarkt: US-Notenbank senkt Leitzins
US-Notenbank

Schwacher Arbeitsmarkt: US-Notenbank senkt Leitzins

Seit Dezember 2024 rührte die Federal Reserve den Leitzins nicht an. Zuletzt wuchs der Druck auf die Fed - neben konjunkturellen Faktoren spielte auch US-Präsident Trump eine Rolle.

vor 1 Stunde

US-Notenbank Fed hält Leitzins auf hohem Niveau stabil
US-Notenbank

US-Notenbank Fed hält Leitzins auf hohem Niveau stabil

Seit Dezember 2024 hat die US-Notenbank Fed den Leitzins nicht mehr verändert. Auch nach ihrer Juli-Sitzung bleibt es bei der bekannten Spanne - das dürfte vor allem eine Person ärgern.

30.07.2025

US-Notenbank Fed belässt Leitzins auf hohem Niveau
Sitzung der Zentralbank

US-Notenbank Fed belässt Leitzins auf hohem Niveau

Abwarten - das ist weiter die Devise der US-Notenbank. Die Fed sieht keinen dringenden Handlungsbedarf. Kredite in den USA bleiben damit weiter relativ teuer.

18.06.2025

Sitzung der Zentralbank

US-Notenbank Fed belässt Leitzins auf hohem Niveau

18.06.2025

Geldpolitik

US-Notenbank Fed tastet Leitzins erneut nicht an

19.03.2025