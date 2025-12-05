Bild

Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundestag korrigiert Ergebnis: Nur 318 Ja-Stimmen
Renten-Abstimmung

Bundestag korrigiert Ergebnis: Nur 318 Ja-Stimmen

Die Koalition hat bei der Rentenabstimmung die Kanzlermehrheit erreicht. Sie ist aber knapper als zunächst verkündet.

vor 6 Minuten

Morgan Freeman kämpft gegen KI-Kopien seiner Stimme
Leute

Morgan Freeman kämpft gegen KI-Kopien seiner Stimme

Dass seine Stimme von KI imitiert wird, ist für Morgan Freeman ein rotes Tuch. Beim Schutz seiner Stimme setzt der Schauspieler auf die Unterstützung von Anwälten und Gewerkschaften.

14.11.2025

21-Jähriger tötet Mutter – sieben Jahre Haft
Landkreis Rottweil

21-Jähriger tötet Mutter – sieben Jahre Haft

Ein junger Mann hat seine Mutter im Streit erschlagen – aus Verzweiflung, Wut und Angst, wie er später sagte. Das Gericht sah keinen Mord, sondern Totschlag und wendete Jugendstrafrecht an.

12.11.2025

Große Stimme Lateinamerikas - Mario Vargas Llosa gestorben
Nachruf

Große Stimme Lateinamerikas - Mario Vargas Llosa gestorben

Geboren in Peru, auf zwei Kontinenten zu Hause - Mario Vargas Llosa war ein Weltbürger. Als Romanautor war er auch politisch engagiert. Nun ist der Literaturnobelpreisträger für immer verstummt.

14.04.2025

Bruce Springsteen kündigt sieben unveröffentlichte Alben an
Der «Boss» ist zurück

Bruce Springsteen kündigt sieben unveröffentlichte Alben an

Mehr als 20 Alben sind nicht genug für den «Boss»: US-Rocklegende Bruce Springsteen will 83 weitere Songs rausbringen - einen gibts schon jetzt.

03.04.2025