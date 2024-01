Teheran (dpa) - Am Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani sind in dessen Heimatstadt Kerman bei einer Explosion mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, berichteten der Staatsrundfunk Irib und die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch.