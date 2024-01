Strack-Zimmermann ist FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl

Berlin (dpa) - Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (65) führt ihre Partei als Spitzenkandidatin in die Europawahl im Juni. Die Verteidigungsexpertin habe am Sonntag bei einem Europaparteitag in Berlin die Unterstützung von 90 Prozent der Delegierten für ihre Kandidatur erhalten, teilte das Parteitagspräsidium mit.