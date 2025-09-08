Legendäre Rockband

Supertramp-Sänger Rick Davies gestorben

Das Herz von Supertramp: Rick Davies ist tot
«Goodbye Stranger»

Mit seiner Band Supertramp lieferte er in den 70er und 80ern Welthits wie «Dreamer», «Goodbye Stranger» oder «Breakfast In America». Zuletzt trat Rick Davies nur noch auf der kleinen Bühne auf.

vor 58 Minuten

