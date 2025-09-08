Legendäre Rockband Supertramp-Sänger Rick Davies gestorben 08.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel «Goodbye Stranger» Das Herz von Supertramp: Rick Davies ist tot Mit seiner Band Supertramp lieferte er in den 70er und 80ern Welthits wie «Dreamer», «Goodbye Stranger» oder «Breakfast In America». Zuletzt trat Rick Davies nur noch auf der kleinen Bühne auf. vor 58 Minuten 50 Jahre «Über sieben Brücken» - Der steinige Weg der Rockband Karat Mit Schnauzbärten und Schlaghosen sitzen sechs junge Herren auf einer Wiese. Mit diesem Autogrammkarten-Motiv startet eine Band aus Ost-Berlin 1975 ihre Karriere. Sie heißt Karat. 21.02.2025 Band nun zu dritt Tocotronic: Gitarrist Rick McPhail nimmt eine Auszeit Seit 2004 ist der US-Amerikaner Rick McPhail festes Mitglied von Tocotronic. Jetzt nimmt der Gitarrist eine Auszeit von der Band. Vorher hat er aber noch an einem neuen Album mitgearbeitet. 02.10.2024 Lange Bandpause Rockband Linkin Park ist mit neuer Sängerin zurück Linkin Park feiern nach sieben Jahren mit «From Zero» ihr Comeback. Es ist das erste Album mit Emily Armstrong und Colin Brittain als neuen Bandmitgliedern. 06.09.2024 Weinheim Weinheimer Lokalmatadoren The Paraberries als Special Guest bei The Brew Konzert Die Rockbands The Brew und The Paraberries laden zu einer unvergesslichen Nacht im Café Central in Weinheim ein. Für einen jungen Weinheimer ist es ein ganz besonderer Gig. 18.10.2023