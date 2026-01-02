Elektro-Vorreiter Tesla liefert gut 15 Prozent weniger Autos aus 02.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Elektro-Vorreiter Tesla-Auslieferungen fallen - Musk sieht Zukunft woanders Tesla wirkte eins als Taktgeber der Autobranche. Doch jetzt wird der von Elon Musk geführte Vorreiter von der Realität eingeholt. Geht seine Wette auf Roboter und Robotaxis auf? vor 32 Minuten Tech-Milliardär Elon Musk kauft Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar Für Elon Musk steht im November ein Aktionärsvotum an, das ihm ein großes neues Aktienpaket bescheren soll. Vorher stimmt der Tesla-Chef schon mal die Börse mit einem Zukauf freundlicher. 15.09.2025 Elektroauto-Vorreiter Tesla mit Gewinneinbruch 22.04.2025 Elektroauto-Hersteller Tesla liefert deutlich weniger Autos aus 02.04.2025 Elektroauto-Vorreiter Tesla mit zweitem Gewinnrückgang in Folge Lange konnte Tesla locker jedes gebaute Elektroauto verkaufen, doch der Markt kühlte sich ab - und die Konkurrenz wurde stärker. Die Firma von Elon Musk bekommt das zu spüren. 23.07.2024