Tesla liefert gut 15 Prozent weniger Autos aus

Tesla-Auslieferungen fallen - Musk sieht Zukunft woanders
Tesla-Auslieferungen fallen - Musk sieht Zukunft woanders

Tesla wirkte eins als Taktgeber der Autobranche. Doch jetzt wird der von Elon Musk geführte Vorreiter von der Realität eingeholt. Geht seine Wette auf Roboter und Robotaxis auf?

vor 32 Minuten

