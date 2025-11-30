Thomas Gottschalk: «Ich habe Krebs» 30.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Moderator nimmt Schmerzmittel Thomas Gottschalk: «Ich habe Krebs» Gottschalk sagt, es sei Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen: Nach Auftritten, die für Verwunderung sorgten, spricht der 75-Jährige in einem Interview offen über die Diagnose. vor 45 Minuten Auszeichnung Romy Thomas Gottschalk verwundert erneut mit Auftritt Fernsehmoderator Thomas Gottschalk wird mit der Diamant-Romy geehrt. Der 75-Jährige witzelt und wirkt beim Live-Auftritt zeitweise überfordert. Er selbst fand sich «wie üblich». 30.11.2025 Lesung Thomas Gottschalk: «Bedauere Ohrfeige heute noch» In einem früheren Buch hatte Thomas Gottschalk von Ohrfeigen für seine beiden Söhne erzählt. Dafür erhielt der Entertainer einen Shitstorm. Bei einer Lesung am Abend äußerte er Bedauern. 16.10.2024 Ehe-Aus Thomas und Thea Gottschalk sind geschieden 2019 war die Trennung der beiden bekannt geworden. In München hat sich das ehemalige Paar nun scheiden lassen. 07.05.2024 Fernsehen Thomas Gottschalk solo beim letzten «Wetten, dass..?» Die «Wetten, dass..?»-Liveshow am 25. November wird die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk sein. Wie es mit dem Format weitergeht, will der Sender laut früheren Angaben nach der Sendung entscheiden. 17.10.2023