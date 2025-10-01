Feuer in München

Toter bei Feuer in München

Brand in Einfamilienhaus - ein Toter
Landkreis Göppingen

Brand in Einfamilienhaus - ein Toter

Die Feuerwehr findet einen toten Menschen nach einem Brand in einem Haus in Uhingen. Viele Details bleiben zunächst offen.

02.03.2025

Toter nach Autobrand auf Krankenhaus-Parkplatz
Notfälle

Toter nach Autobrand auf Krankenhaus-Parkplatz

Auf einem Krankenhaus-Parkplatz bricht ein Feuer aus. Ein Auto brennt, die Rettungskräfte können nur noch eine Leiche bergen.

28.01.2025

Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus in Korbach
Feuer

Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus in Korbach

Ein 59 Jahre alter Mann stirbt bei einem Brand in einem Haus. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

03.01.2025

Toter in München: Totschlag im Rauschgiftmilieu?
Ermittlungen

Toter in München: Totschlag im Rauschgiftmilieu?

Ein 24-Jähriger wird auf offener Straße erschossen, ein schwarzes Auto flüchtet vom Tatort. Nun wurde ein Tatverdächtiger verhaftet. Der Leiter der Mordkommission schildert die Ermittlungen.

21.06.2024

Main-Kinzig-Kreis

Toter Mensch in brennendem Haus entdeckt

05.06.2023