Bild

Trump bestätigt Venezuela-Angriff: Maduro gefasst

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Soldaten und Zivilisten bei US-Angriff auf Venezuela getötet

Soldaten und Zivilisten bei US-Angriff auf Venezuela getötet

vor 8 Minuten

Trump bestätigt US-Angriff auf Hafengebiet in Venezuela
Konflikte

Trump bestätigt US-Angriff auf Hafengebiet in Venezuela

Washington erhöht den Druck auf die autoritäre Regierung in Caracas. Nach Dutzenden Angriffen auf angeblich mit Drogen beladene Boote folgte eine Attacke auf eine Anlage in einem Hafengebiet.

30.12.2025

Drogen oder doch Maduro im Visier? Trump gegen Venezuela
Militärschläge

Drogen oder doch Maduro im Visier? Trump gegen Venezuela

Offiziell will Washington mit seinen Angriffen auf Boote in der Karibik den Drogenschmuggel bekämpfen. Die Führung in Caracas vermutet allerdings etwas anderes.

02.12.2025

Wahlbehörde spricht Maduro-Partei in Venezuela Sieg zu
Südamerika

Wahlbehörde spricht Maduro-Partei in Venezuela Sieg zu

Die Opposition bezeichnete die Wahl in Venezuela als Farce und rief zum Boykott auf – kurz vor der Abstimmung waren mehr als 70 Mitglieder festgenommen worden.

26.05.2025

Präsidentenwahl

Maduro bei Präsidentenwahl in Venezuela im Amt bestätigt

Der Amtsinhaber hat nach offiziellen Angaben gewonnen.

29.07.2024