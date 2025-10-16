Gaza-Abkommen

Trump droht Hamas mit dem Tode

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump droht Hamas mit dem Tode
Gaza-Abkommen

Trump droht Hamas mit dem Tode

vor 8 Minuten

Bei Verstoß gegen Waffenruhe-Abkommen: Israel droht Hamas
Lage im Überblick

Bei Verstoß gegen Waffenruhe-Abkommen: Israel droht Hamas

Die Islamisten in Gaza behaupten, keinen Zugang zu weiteren Geisel-Leichen zu haben. Israel findet sich damit nicht ab - und droht. Hält die Waffenruhe?

16.10.2025

Katz droht Hamas mit Einnahme weiterer Gebiete in Gaza
Ende der Waffenruhe

Katz droht Hamas mit Einnahme weiterer Gebiete in Gaza

Israel fordert die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt von Islamisten im Gazastreifen. Dafür will das Land nach Angaben des Verteidigungsministers «militärischen und zivilen Druck» ausüben.

21.03.2025

Kreise: Fortschritte bei Gesprächen über Gaza-Abkommen
Krieg im Gazastreifen

Kreise: Fortschritte bei Gesprächen über Gaza-Abkommen

Bei den Verhandlungen über eine Vereinbarung über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln in Gaza vorsieht, gab es lange keine Bewegung. Jetzt könnte ein Durchbruch bevorstehen.

19.12.2024

Gaza-Abkommen: Druck auf Kriegsparteien wächst
Nahost

Gaza-Abkommen: Druck auf Kriegsparteien wächst

Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg stehen vor einer entscheidenden Phase. Zuletzt hat US-Außenminister Blinken hoffnungsvolle Töne angeschlagen. Zu Recht?

20.08.2024