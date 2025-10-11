Gaza-Krieg

Trump kündigt Rede vor israelischem Parlament an

Gaza-Konflikt

US-Präsident Donald Trump will angesichts der bevorstehenden Geiselfreilassung in den Nahen Osten reisen. Israel wird seinen Worten zufolge nicht die einzige Station sein.

vor 13 Minuten

Hamas: Dutzende Opfer bei israelischem Angriff in Gaza
Gaza-Krieg

Hamas: Dutzende Opfer bei israelischem Angriff in Gaza

Kaum weisen Israel und die USA Forderungen der Islamisten für eine Waffenruhe als inakzeptabel zurück, meldet die Hamas einen neuen israelischen Angriff. Wieder soll es viele Todesopfer geben.

01.06.2025

Palästinenser: Neun Tote bei israelischem Angriff in Gaza
Nahost-Krieg

Palästinenser: Neun Tote bei israelischem Angriff in Gaza

Eigentlich sollen die Waffen schweigen. Israel sieht sich aber im Recht, wenn es bedrohliche militärische Aktivitäten der Hamas bemerkt - und mit tödlichen Luftschlägen reagiert.

15.03.2025

Palästinenser: Tote bei israelischem Beschuss in Gaza
Weitere Tote in

Palästinenser: Tote bei israelischem Beschuss in Gaza

Seit drei Wochen hält die Waffenruhe im Gazastreifen und Geiseln werden gegen inhaftierte Palästinenser ausgetauscht. Tödliche Schüsse fallen dennoch weiter.

09.02.2025

Palästinenser: 21 Tote bei israelischem Angriff in Gaza
Gazakrieg

Palästinenser: 21 Tote bei israelischem Angriff in Gaza

Israel setzt seine Angriffe gegen die Hamas im Gazastreifen fort. Dabei werden immer wieder auch viele Zivilisten getötet.

07.12.2024