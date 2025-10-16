Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an 16.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Ukraine-Krieg Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an Mitte August traf Trump den Kremlchef in Alaska. Es war die erste Begegnung eines amtierenden US-Präsidenten mit Putin seit mehr als vier Jahren. Nun soll ein weiteres Treffen folgen - in Ungarn. vor 5 Minuten Lage im Überblick Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest Obwohl neue Ukraine-Gipfel angekündigt wurden, häufen sich offene Fragen. Darunter auch, ob der Kreml überhaupt zu einem Treffen bereit ist. Ein möglicher Ort zeichnet sich unterdessen ab. 20.08.2025 Trump-Ultimatum Kreise: Trump kündigt baldiges Treffen mit Putin an 06.08.2025 Weltjustiz Ungarn kündigt Austritt aus Internationalem Strafgericht an 03.04.2025 Kirche Papst trifft in Budapest Arme und Flüchtlinge Ungarn hat eine restriktive Flüchtlingspolitik. Auch Minderheiten wie Roma werden oft diskriminiert - und sind arm. Bei einem Besuch in Budapest trifft sich Papst Franziskus mit Betroffenen. 29.04.2023