Ukraine-Krieg

Trump kündigt Treffen mit Putin in Budapest an

Mitte August traf Trump den Kremlchef in Alaska. Es war die erste Begegnung eines amtierenden US-Präsidenten mit Putin seit mehr als vier Jahren. Nun soll ein weiteres Treffen folgen - in Ungarn.

vor 5 Minuten

