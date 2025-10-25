Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an

Handelsstreit

Die kanadische Provinz Ontario hat nach heftiger Kritik Trumps bereits angekündigt, die Ausstrahlung eines Anti-Zoll-Werbeclips auszusetzen - doch Trump ging das nicht schnell genug. Nun reagiert er.

vor 13 Minuten

