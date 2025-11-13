Bild
US-Haushaltsstreit

Trump unterschreibt Übergangshaushalt: Shutdown beendet

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump unterschreibt Haushalt: Shutdown in den USA beendet
US-Haushaltsstreit

Trump unterschreibt Haushalt: Shutdown in den USA beendet

Noch nie dauerte ein Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA so lange. In der Nacht beschließt das Parlament einen Übergangshaushalt.

13.11.2025

US-Senat tagt zum Haushaltsstreit - Weitere Abstimmung offen
Shutdown

US-Senat tagt zum Haushaltsstreit - Weitere Abstimmung offen

Gestrichene Flüge, keine Lebensmittelhilfe, keine Gehälter: Dass die USA keinen verabschiedeten Haushalt haben, macht sich immer stärker bemerkbar. Wird es im Senat den Durchbruch geben?

10.11.2025

Biden unterschreibt Gesetz für US-Übergangshaushalt
US-Haushaltsstreit

Biden unterschreibt Gesetz für US-Übergangshaushalt

Donald Trump und Elon Musk sorgten mit ihrem Eingreifen für Turbulenzen im Parlament und stoppten eine Haushaltslösung. Erst kurz vor knapp wurde ein drohender Stillstand der US-Regierung abgewendet.

21.12.2024

US-Repräsentantenhaus beschließt Übergangshaushalt
Haushaltsstreit

US-Repräsentantenhaus beschließt Übergangshaushalt

Im Haushaltsstreit in den USA gibt es in letzter Minute doch noch Bewegung, um einen Stillstand der Regierung zu verhindern. Ein paar Schritte fehlen allerdings noch.

21.12.2024

Trump stiftet Chaos: Regierungs-«Shutdown» droht
Haushaltsstreit in den USA

Trump stiftet Chaos: Regierungs-«Shutdown» droht

Kurz vor Weihnachten stürzt der designierte US-Präsident das Parlament in Turbulenzen. Es geht um einen Übergangshaushalt - und um eine Machtdemonstration. Auch ein anderer lässt die Muskeln spielen.

20.12.2024