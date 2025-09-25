Trump: Werde Israel Westjordanland-Annexion nicht erlauben

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump: Werde Israel Westjordanland-Annexion nicht erlauben

Trump: Werde Israel Westjordanland-Annexion nicht erlauben

vor 35 Minuten

Bundesregierung kritisiert Siedlungspläne im Westjordanland
Lage im Überblick

Bundesregierung kritisiert Siedlungspläne im Westjordanland

Israel will Tausende neue Wohnungen bauen und das Gebiet damit praktisch teilen. Eine Zweistaatenlösung und dauerhafter Frieden zwischen Israelis und Palästinensern könnten so in weite Ferne rücken.

15.08.2025

Israels Finanzminister droht mit Annexion von Westjordanland
Konflikt in Nahost

Israels Finanzminister droht mit Annexion von Westjordanland

Mehrere wichtige Staaten wollen im September bei der UN-Vollversammlung die Anerkennung eines palästinensischen Staates verkünden. Ein israelischer Minister droht nun mit einer drastischen Reaktion.

14.08.2025

Israel greift Annexionspläne für Westjordanland wieder auf
Nahost-Konflikt

Israel greift Annexionspläne für Westjordanland wieder auf

An Konflikten ist im Nahen Osten derzeit wahrlich kein Mangel. Israels rechtsextremen Finanzminister ficht das nicht an. Er kündigt an, was viele seit langem befürchteten.

11.11.2024

Nahost

Auswärtiges Amt kritisiert Israels Rückkehr in Siedlungen

Eine Gesetzesänderung soll Israelis die Rückkehr in vier geräumte Siedlungen im Westjordanland erlauben. Das Auswärtige Amt bezeichnet die Entscheidung als «gefährlichen Schritt».

23.03.2023