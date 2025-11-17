Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen

Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen

Bislang liefert Washington die Tarnkappenjets in der Region ausschließlich an den engen Verbündeten Israel. Kurz vor dem Besuch des saudischen Kronprinzen kündigt Trump an: Das soll sich nun ändern.

17.11.2025

