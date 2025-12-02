Bild

Union stimmt für Rentenpaket - aber einige Gegenstimmen

Koalition auf der Kippe

Der Rentenstreit ist längst zur Existenzfrage für die schwarz-rote Koalition geworden. Was machen die Rebellen in der Union? Bei einem ersten Test setzen sie ein deutliches Zeichen.

vor 11 Minuten

Rentenstreit

Im CDU-Vorstand macht der Vorsitzende der Jungen Union seine Einwände gegen das Rentenpaket noch einmal deutlich. Am Dienstag schlägt die Stunde der Wahrheit.

01.12.2025

Verkehr

Über die Umsetzung der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes entscheiden andere. In welchen Straßen nun Tempo 30 vorgesehen ist.

27.02.2025

US-Regierung

Für den US-Präsidenten ist die Haushaltsabstimmung ein erster Erfolg. Aber bis seine weitreichenden Budgetpläne Realität werden, muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.

26.02.2025

IOC stimmt Olympia-Rückkehr von Kricket zu

Das IOC winkt die Vorschläge der Olympia-Macher von Los Angeles 2028 für die Aufnahme von fünf weiteren Sportarten durch. In Indien wird vor allem die Rückkehr von Kricket als Signal gewertet.

16.10.2023