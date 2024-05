Urteil: Bahn muss Mehrkosten von Stuttgart 21 alleine tragen

Streit um Mehrkosten für Stuttgart 21: Partner vor Gericht

Der neue Tiefbahnhof mitten in Stuttgart nimmt immer weiter Gestalt an. In der Frage, wer die Mehrkosten für das Projekt bezahlt, tut sich dagegen gar nichts. Jetzt muss ein Gericht über die Verteilung der Milliardenbeträge entscheiden.