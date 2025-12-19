US-Militär beginnt Vergeltungsschlag in Syrien gegen IS 19.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Operation «Hawkeye Strike» US-Militär beginnt Vergeltungsschlag in Syrien gegen IS Drei Amerikaner kamen vergangene Woche bei einem Angriff im syrischen Palmyra ums Leben. Die US-Regierung hat nun einen Vergeltungsschlag befohlen. vor 6 Minuten Konflikte Pentagon: Drei Amerikaner bei Angriff in Syrien getötet Ein Unbekannter hat nahe der antiken syrischen Stadt Palmyra auf US-Soldaten und syrische Streitkräfte geschossen. Es gab Tote und Verletzte. Das US-Militär spricht von einem Einzeltäter. 13.12.2025 US-Angriffe Völkerrechtsbruch? Weißes Haus stärkt Hegseth den Rücken Berichte über einen möglichen Verstoß gegen das Völkerrecht sorgen für öffentlichen Druck auf Pentagon-Chef Pete Hegseth. Im Weißen Haus pocht man auf die Rechtmäßigkeit der Operation in der Karibik. 01.12.2025 Islamischer Staat US-Militär tötet ranghohes IS-Mitglied in Syrien Die anhaltende Gewalt und die chaotische Lage in Syrien spielt der Terrormiliz IS in die Hände. Das US-Militär nimmt dort erneut ein führendes Mitglied ins Visier. Kam dabei Hilfe aus Damaskus? 26.07.2025 Eskalation in Nahost Teheran droht Israel mit hartem Vergeltungsschlag Die Anschläge auf zwei hochrangige Feinde Israels bringen die Region an den Rand eines Krieges. Der Iran droht mit geballter Faust. An anderen Fronten ebben die Kämpfe nicht ab. 03.08.2024