US-Präsident Trump in Israel gelandet

vor 10 Minuten

Philippinen

Strafgericht: Ex-Präsident Duterte in Niederlanden gelandet

12.03.2025

Berlinale-Jury-Präsident: USA nach Trump-Wahl «unter Schock»
Filmfestspiele

Berlinale-Jury-Präsident: USA nach Trump-Wahl «unter Schock»

Die Wiederwahl Donald Trumps lässt Hollywood nicht kalt - doch seit der Amtseinführung haben sich nur wenige Film-Promis geäußert. Der US-Regisseur Todd Haynes findet zum Berlinale-Start klare Worte.

13.02.2025

Konflikte

Ehemaliger Präsident Taiwans in China eingetroffen

Historischer Besuch in China: Der frühere taiwanische Präsident Ma Ying-jeou ist in Shanghai gelandet. Die Reise stößt in Taiwan auf Kritik.

27.03.2023

Migration

Mehr als 3000 Bootsmigranten auf Lampedusa gelandet

Knapp 190 Kilometer trennen die Küstenstadt Sfax in Tunesien und die italienische Insel Lampedusa. Obwohl die Fahrt hochgefährlich ist, wagten zuletzt sehr viele Migranten weiterhin die Überfahrt.

26.03.2023