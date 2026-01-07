Bild

USA beschlagnahmen Öltanker unter russischer Flagge

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
USA beschlagnahmen Öltanker unter russischer Flagge
Übernahme von Öltanker?

USA beschlagnahmen Öltanker unter russischer Flagge

Mitten im Nordatlantik führen die US-Streitkräfte eine Militäroperation gegen einen Tanker durch. Das Schiff fährt unter russischer Flagge. Reagiert Moskau?

vor 1 Stunde

USA beschlagnahmen Tanker vor Küste Venezuelas
Konflikte

USA beschlagnahmen Tanker vor Küste Venezuelas

Die USA greifen seit Monaten Boote an, die angeblich Drogen transportieren. Nun haben sie vor der Küste Venezuelas einen Tanker aufgebracht. US-Präsident Trump kündigt weitere Schritte an.

10.12.2025

«Staatliche Aktivität»: Öltanker ändert Kurs Richtung Iran
Vor der Küste der Emirate

«Staatliche Aktivität»: Öltanker ändert Kurs Richtung Iran

Ein Öltanker wird vor der Küste der Emirate von drei kleinen Booten umkreist - und ändert seinen Kurs. Noch sind viele Fragen offen.

14.11.2025

Greenpeace: Öltanker der Schattenflotte Gefahr für Ostsee
Umwelt

Greenpeace: Öltanker der Schattenflotte Gefahr für Ostsee

Die sogenannte Schattenflotte besteht aus Schiffen, mit denen Russland internationale Sanktionen umgeht, um etwa Öl zu exportieren. Viele der Schiffe sind alt und deshalb gefährlich.

06.10.2025

Manövrierunfähiger Öltanker vor Rügen gesichert
Öltanker treibt vor Rügen

Manövrierunfähiger Öltanker vor Rügen gesichert

Die «Eventin» hat vermutlich 99.000 Tonnen Öl an Bord. Das möglicherweise zur russischen Schattenflotte gehörende Schiff ist vor Rügen havariert, aber inzwischen gesichert.

10.01.2025