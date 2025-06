Krieg in Nahost

Krieg in Nahost

US-Bomben auf Iran – Sorge vor weiterer Eskalation groß

Die USA treten an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran ein – und greifen Atomanlagen an. Noch ist unklar, ob weitere Angriffe folgen. Weltweit wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation.