Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro

Trump entmachtet Maduro und will Venezuela führen
US-Angriff auf Venezuela

Trump entmachtet Maduro und will Venezuela führen

Venezuelas Präsident Maduro ist auf einem US-Kriegsschiff unterwegs zu einem Gefängnis in New York. Donald Trump triumphiert und will das ölreiche südamerikanische Land nun zu Reichtum führen.

vor 8 Minuten

Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
Gefangennahme durch die USA

Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro

US-Truppen nehmen Maduro fest, Vizepräsidentin Rodríguez verlangt seine Freilassung. Maduro sei weiterhin der «einzige Präsident» des südamerikanischen Landes.

vor 32 Minuten

Operation «Absolute Entschlossenheit»: Angriff auf Venezuela
Chronologie

Operation «Absolute Entschlossenheit»: Angriff auf Venezuela

US-Streitkräfte haben Venezuela angegriffen und dabei Staatschef Maduro festgenommen. So lief der Einsatz nach US-Darstellung ab.

vor 54 Minuten

Wer könnte auf Maduro folgen?
Konflikte

Wer könnte auf Maduro folgen?

Kann Venezuelas Vizepräsidentin Rodríguez das Land ohne Maduro führen? Setzt sich die von den USA gestützte Opposition durch - oder greift das Militär im Machtvakuum ein?

03.01.2026

Trump bestätigt Venezuela-Angriff: Maduro gefasst

03.01.2026