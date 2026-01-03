Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro 03.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel US-Angriff auf Venezuela Trump entmachtet Maduro und will Venezuela führen Venezuelas Präsident Maduro ist auf einem US-Kriegsschiff unterwegs zu einem Gefängnis in New York. Donald Trump triumphiert und will das ölreiche südamerikanische Land nun zu Reichtum führen. vor 8 Minuten Gefangennahme durch die USA Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro US-Truppen nehmen Maduro fest, Vizepräsidentin Rodríguez verlangt seine Freilassung. Maduro sei weiterhin der «einzige Präsident» des südamerikanischen Landes. vor 32 Minuten Chronologie Operation «Absolute Entschlossenheit»: Angriff auf Venezuela US-Streitkräfte haben Venezuela angegriffen und dabei Staatschef Maduro festgenommen. So lief der Einsatz nach US-Darstellung ab. vor 54 Minuten Konflikte Wer könnte auf Maduro folgen? Kann Venezuelas Vizepräsidentin Rodríguez das Land ohne Maduro führen? Setzt sich die von den USA gestützte Opposition durch - oder greift das Militär im Machtvakuum ein? 03.01.2026 Trump bestätigt Venezuela-Angriff: Maduro gefasst 03.01.2026