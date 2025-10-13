Vermittlerstaaten unterzeichnen Erklärung zum Gaza-Krieg

Gaza-Abkommen

Vermittlerstaaten unterzeichnen Erklärung zum Gaza-Krieg

Die noch lebenden Geiseln in der Gewalt der Hamas sind frei und Israels Angriffe in Gaza vorerst beendet. Mit einer Zeremonie in Ägypten soll diese Waffenruhe nun gefestigt werden. Wird sie halten?

vor 1 Stunde

US-Präsident in Ägypten

Trump: Zweite Phase der Gaza-Verhandlungen hat begonnen

US-Präsident Donald Trump ist nach der Geiselfreilassung und seiner Station in Israel in Ägypten angekommen. Dort geht er auf die weiteren Planungen ein.

vor 2 Stunden

Gaza-Waffenruhe

Waffenruhe in Gaza - Kehrt Frieden ein in Nahost?

In der Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel sehen einige die größte Chance für Frieden in der Region seit Jahrzehnten. Ob sich die Hoffnung verwirklicht, dürfte vor allem von einem Mann abhängen.

13.10.2025

Gaza-Verhandlungen

Noch keine Einigung bei Gaza-Gesprächen in Sicht

Zwei Jahre ist das Hamas-Massaker in Israel her, auf das der Gaza-Krieg folgte. Ägypten spricht in den neuen Verhandlungen über ein erhofftes Kriegsende von einer «entscheidenden Phase».

07.10.2025

Lage im Überblick

Proteste in Gaza und Israel - Neuer Anlauf für Waffenruhe

Der Hamas liegt angeblich ein US-Vorschlag für eine Feuerpause in Gaza vor. Dort gehen wieder Menschen angesichts des Leids und der Zerstörungen auf die Straße. Und auch in Israel wird protestiert.

28.03.2025