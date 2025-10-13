Vermittlerstaaten unterzeichnen Erklärung zum Gaza-Krieg 13.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Gaza-Abkommen Vermittlerstaaten unterzeichnen Erklärung zum Gaza-Krieg Die noch lebenden Geiseln in der Gewalt der Hamas sind frei und Israels Angriffe in Gaza vorerst beendet. Mit einer Zeremonie in Ägypten soll diese Waffenruhe nun gefestigt werden. Wird sie halten? vor 1 Stunde US-Präsident in Ägypten Trump: Zweite Phase der Gaza-Verhandlungen hat begonnen US-Präsident Donald Trump ist nach der Geiselfreilassung und seiner Station in Israel in Ägypten angekommen. Dort geht er auf die weiteren Planungen ein. vor 2 Stunden Gaza-Waffenruhe Waffenruhe in Gaza - Kehrt Frieden ein in Nahost? In der Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel sehen einige die größte Chance für Frieden in der Region seit Jahrzehnten. Ob sich die Hoffnung verwirklicht, dürfte vor allem von einem Mann abhängen. 13.10.2025 Gaza-Verhandlungen Noch keine Einigung bei Gaza-Gesprächen in Sicht Zwei Jahre ist das Hamas-Massaker in Israel her, auf das der Gaza-Krieg folgte. Ägypten spricht in den neuen Verhandlungen über ein erhofftes Kriegsende von einer «entscheidenden Phase». 07.10.2025 Lage im Überblick Proteste in Gaza und Israel - Neuer Anlauf für Waffenruhe Der Hamas liegt angeblich ein US-Vorschlag für eine Feuerpause in Gaza vor. Dort gehen wieder Menschen angesichts des Leids und der Zerstörungen auf die Straße. Und auch in Israel wird protestiert. 28.03.2025