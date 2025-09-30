Fußball-Bundesliga

Virkus-Aus bei Borussia Mönchengladbach

Nach Kritik: Gladbachs Geschäftsführer Virkus tritt zurück
Nach Kritik: Gladbachs Geschäftsführer Virkus tritt zurück

Der Druck wurde zu groß: Roland Virkus bietet seinen Rücktritt an - und die Club-Bosse von Borussia nehmen ihn an. Zum Abschied gibt es warme Worte.

vor 17 Minuten

Fußball-Bundesliga

Bundesliga

