Von der Leyen mit Selenskyj zu Trump nach Washington

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Merz und von der Leyen reisen mit Selenskyj zu Trump
Friedensverhandlungen

Merz und von der Leyen reisen mit Selenskyj zu Trump

Der ukrainische Staatschef Selenskyj trifft am Montag US-Präsident Trump in Washington. Beim letzten Treffen im Weißen Haus wurde Selenskyj gedemütigt. Diesmal bekommt er Unterstützung.

vor 51 Minuten

Karlspreis für Ursula von der Leyen - «Das Gesicht Europas»
Verleihung Ende Mai

Karlspreis für Ursula von der Leyen - «Das Gesicht Europas»

Hohe Auszeichnung für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Beginn ihrer zweiten Amtszeit: Das Karlspreis-Direktorium sieht sie als einflussreiche europäische Stimme in der Weltpolitik.

15.01.2025

Karlspreis für Ursula von der Leyen

15.01.2025

So oft fliegt Ursula von der Leyen mit dem Privatjet
Klima

So oft fliegt Ursula von der Leyen mit dem Privatjet

Reisen mit dem Privatjet? EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nutzt diesen Komfort immer wieder - ihr Sprecher versucht, die Privatjet-Flüge zu begründen.

12.09.2023

Besuch

Von der Leyen lobt ukrainische Bemühungen für EU-Beitritt

Es ist bereits die fünfte Reise in die Ukraine für Ursula von der Leyen. Dafür wählt die EU-Kommissionspräsidentin aber einen symbolträchtigen Tag.

09.05.2023