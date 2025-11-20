Weimer trennt sich von Verlagsanteilen 20.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Gipfel am Tegernsee Weimer trennt sich vorläufig von Verlagsanteilen Kultur- und Medienstaatsminister Weimer steht unter Druck. Die Opposition wirft Fragen auf wegen einer möglichen Vermischung von Amt und Geschäftsinteressen. Jetzt zieht er Konsequenzen. vor 21 Minuten Software Permira trennt sich von seinen letzten Teamviewer-Anteilen Corona brachte Teamviewer Höhenflüge, Permira Milliarden. Doch jetzt ist der Investor raus – und der Aktienkurs kämpft mit neuen Tiefs. 04.09.2025 «Damen und Herren» Wolfram Weimer untersagt Gendersprache in seiner Behörde «Sehr geehrte Damen und Herren» statt Sternchen oder Binnen-I: Kulturstaatsminister Weimer verbietet seinen Mitarbeitenden das Gendern. «Mutwillige Eingriffe» beschädigten die Schönheit der Sprache. 03.08.2025 Bundesregierung Petition gegen Weimer sammelt flugs Tausende Unterschriften Der Verleger Wolfram Weimer soll Kulturstaatsminister werden. In der Kulturszene organisiert sich Widerstand. 30.04.2025 Bundeskabinett Publizist Wolfram Weimer soll Kulturstaatsminister werden 28.04.2025