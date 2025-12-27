Bild

Weißes Haus: Trump empfängt Selenskyj am Sonntag

Ukraine-Krieg

Die Ukraine hat mit den USA ausgehandelt, wie ein Frieden für sie erträglich sein könnte. Jetzt bestätigt Washington ein Treffen von US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Staatschef Selenskyj.

vor 17 Minuten

Rückkehr ins Weiße Haus

Die Abwesenheit von Melania Trump im Wahlkampf befeuerte Spekulationen darüber, wie oft sie im Weißen Haus zu sehen sein wird. Nun berichtet sie von den Vorbereitungen auf den Umzug.

13.01.2025

Besuch aus Europa

Auf Europas Regierungschefs ist der künftige US-Präsident meist nicht gut zu sprechen. Italiens rechte Ministerpräsidentin aber lobt er in höchsten Tönen. Dazu gibt es ein Foto in altrömischem Stil.

05.01.2025

Nach US-Wahl

Trump reist in die US-Hauptstadt Washington. Dort kehrt er auch dorthin zurück, wo er selbst vier Jahre lang gelebt hatte: ins Weiße Haus. Hier trifft er den scheidenden Präsidenten Biden.

13.11.2024

Netanjahu in den USA

23.07.2024