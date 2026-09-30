Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitslosen sinkt unter drei Millionen

Saisonal bedingt geht die Arbeitslosigkeit im September zurück. Dennoch fällt die Herbstbelebung in diesem Jahr schwach aus.

Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September mit 2,994 Millionen wieder unter die Drei-Millionen-Grenze gefallen. Im Vergleich zum August ist das ein Rückgang um 67.000, im Vergleich zum September 2025 aber ein Anstieg um 40.000, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote fiel im Vergleich zum August um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitslosen im November leicht gesunken

Die Herbstbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt bleibt weiter schwach. Auch im November kommt es nur zu einer leichten Entspannung.

28.11.2025

Wenig Bewegung am Arbeitsmarkt – Quote sinkt nur minimal
Arbeitsmarkt

Wenig Bewegung am Arbeitsmarkt – Quote sinkt nur minimal

Trotz Herbst bleibt die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten hoch. Warum Experten kaum Hoffnung auf schnelle Besserung machen und welche Rolle Weiterbildung jetzt spielt.

30.10.2025

Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitslosen sinkt im Oktober leicht

Die Herbstbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt bleibt in diesem Jahr schwach.

30.10.2025

Zahl der Arbeitslosen sinkt im November leicht
Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitslosen sinkt im November leicht

Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt fällt schwach aus - aber immerhin ist sie noch da. Die Kurzarbeit geht gleichzeitig wieder nach oben.

29.11.2024

Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitslosen sinkt saisonüblich

Die schwächelnde Wirtschaft zeigt sich zunehmend auch am Arbeitsmarkt. Trotz Frühjahrsbelebung geht die Arbeitslosigkeit nur leicht zurück. Saisonbereinigt nimmt sie sogar zu.

04.06.2024