Zulieferer Bosch will etwa 13.000 weitere Stellen abbauen 25.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Sparprogramm Zulieferer Bosch will etwa 13.000 weitere Stellen abbauen Bosch hat bereits einen großen Stellenabbau verkündet. Doch das reicht offenbar nicht, der Zulieferer will die Kosten noch stärker senken. Nun droht in Deutschland ein herber Einschnitt. vor 1 Stunde Sparprogramm Bosch kürzt Arbeitszeit von 600 Beschäftigten Die Autobranche steckt in der Krise. Das trifft auch Zulieferer wie Bosch. Der Abbau Tausender Stellen ist geplant. Vielen Beschäftigten wird außerdem die Arbeitszeit gekürzt - mit Folgen fürs Gehalt. 24.07.2025 Krise in der Autoindustrie Autozulieferer Bosch will gut 5500 Stellen streichen 22.11.2024 Arbeitnehmer Etwa 1200 Jobs bei Bosch in Gefahr Schon im Dezember hatte Bosch den möglichen Abbau von Verbrenner-Jobs angekündigt. Nun droht ein weiterer Stellenabbau. 18.01.2024 Autozulieferer Bosch will bei Antriebssparte bis zu 1500 Stellen abbauen In den Bereichen Entwicklung, Verwaltung und Vertrieb droht ein größerer Stellenabbau. Das Unternehmen erklärt das mit der Transformation der Automobilindustrie. 11.12.2023