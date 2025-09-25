Zulieferer Bosch will etwa 13.000 weitere Stellen abbauen

Zulieferer Bosch will etwa 13.000 weitere Stellen abbauen
Sparprogramm

Bosch hat bereits einen großen Stellenabbau verkündet. Doch das reicht offenbar nicht, der Zulieferer will die Kosten noch stärker senken. Nun droht in Deutschland ein herber Einschnitt.

vor 1 Stunde

