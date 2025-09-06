Notfälle

Zwei Schwerverletzte bei Einsturz von Supermarktdach

Am Abend stürzt in der kleinen Gemeinde Lauchringen nahe der Schweizer Grenze das Dach eines Supermarktes teilweise ein. Mehrere Menschen werden verletzt, teilweise schwer.

vor 27 Minuten

vor 1 Stunde

31.07.2024

30.07.2024

19.04.2023