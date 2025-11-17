Kriminalität

Zwölfjährige bei Polizeieinsatz lebensgefährlich verletzt

Polizei schießt: Vermisstes Kind lebensgefährlich verletzt
Nach einem Polizeieinsatz in Bochum ist eine Zwölfjährige in Lebensgefahr. Sie soll mit zwei Messern auf die Polizisten zugegangen sein - die griffen zur Waffe.

17.11.2025

Mann im Emsland lebensgefährlich verletzt - Polizeieinsatz
«Schweres Gewaltdelikt»

Mann im Emsland lebensgefährlich verletzt - Polizeieinsatz

In Geeste im Emsland wird an einem Supermarkt ein Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ist mit vielen Kräften im Einsatz.

04.07.2025

Zwölfjährige bei Sprung vom Zehn-Meter-Turm verletzt
Rettungshubschrauber vor Ort

Zwölfjährige bei Sprung vom Zehn-Meter-Turm verletzt

Ein Badeunfall in einem Schwimmbad in Südhessen zieht einen Rettungseinsatz nach sich. Einige Details waren zunächst unklar.

18.06.2025

Zwölfjährige bei Attacke in Halle verletzt

18.05.2025

Mann bei Familienstreit mit Messer lebensgefährlich verletzt
Messerangriff

Mann bei Familienstreit mit Messer lebensgefährlich verletzt

Die familiären Streitigkeiten und ein Verkehrsunfall haben in Darmstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Bei dem Unfall wurden zwei Kinder verletzt.

03.03.2025