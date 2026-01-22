Bild
Brände

Ein Toter bei Brand in Hamburger Pflegeheim

Rund 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz und bringen Bewohner aus dem Gefahrenbereich. Für einen Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Bei dem Brand in einem Hamburger Pflegeheim kam für einen Mann jede Hilfe zu spät. Foto: Domenic Schmidt/NEWS5/dpa
Bei dem Brand in einem Hamburger Pflegeheim kam für einen Mann jede Hilfe zu spät.

Hamburg (dpa) - Bei einem Brand in einem Pflegeheim im Hamburger Stadtteil Steilshoop ist ein Mann ums Leben gekommen. Es waren etwa 100 Kräfte der Hamburger Feuerwehr vor Ort im Einsatz, teilte das Lagezentrum am Abend mit. Eine 93-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine Wohnung in dem Pflegeheim war den Angaben zufolge in Brand geraten. Die Feuerwehr habe mehrere Menschen aus dem Gefahrenbereich gebracht. Ein Mann starb nach erfolgloser Reanimation noch vor Ort. 

Zur Ursache des Feuers wurden keine Angaben gemacht. Nach eineinhalb Stunden war der Brand laut den Angaben gelöscht.

