Ein Toter bei Brand in Hamburger Pflegeheim

Hamburg (dpa) - Bei einem Brand in einem Pflegeheim im Hamburger Stadtteil Steilshoop ist ein Mann ums Leben gekommen. Es waren etwa 100 Kräfte der Hamburger Feuerwehr vor Ort im Einsatz, teilte das Lagezentrum am Abend mit. Eine 93-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.