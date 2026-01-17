Bild
Vollsperrung

Ein Toter nach schwerem Unfall auf A43

In der Nähe von Haltern kommt es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Doch für einen jungen Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Foto: Guido Bludau/dpa
Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Haltern am See (dpa) - Bei einem schweren Unfall auf der A43 bei Haltern am See ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Autobahn in Richtung Münster bleibt laut Polizei voraussichtlich noch bis zum Mittag gesperrt. 

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 6.20 Uhr ein mit vier Personen besetztes Auto von hinten in einen Lastwagen gerast, der gerade von der Raststätte «Hohe Mark Ost» auf die Autobahn auffahren wollte.

Der 23 Jahre alte Autofahrer starb noch am Unfallort. Zwei Mitfahrer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Der vierte Pkw-Insasse und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte stundenlang Spuren am Unfallort.

