Ungewöhnlicher Gast

Ein Wal schwimmt im Wismarer Hafen

Ein mehrere Meter langer Wal sorgt für Staunen in einem Ostsee-Hafen. Die Feuerwehr musste auch schon eingreifen.

Anfang des Jahres war mehrfach ein Wal in der Flensburger Förde gesichtet worden. Nun schwamm ein solches Tier vor Wismar. (Archivbild) Foto: Ulrich Perrey/dpa
Anfang des Jahres war mehrfach ein Wal in der Flensburger Förde gesichtet worden. Nun schwamm ein solches Tier vor Wismar. (Archivbild)

Wismar (dpa) - Im Hafen von Wismar sorgt ein Wal in der Ostsee für Aufsehen. Er tauche «gerade immer wieder auf», sagte der Sprecher der Stadt, Marco Trunk. Seit wann sich das Tier dort befindet, konnte er nicht sagen. «Ich hab' heute Mittag davon erfahren.» Der Wal befand sich seiner Aussage nach am Nachmittag zwischen dem Alten Hafen und dem Seehafen. Zuerst hatte der Sender Ostseewelle berichtet.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Etwa 50 Schaulustige beobachteten das Tier seiner Aussage nach. An dem Wal habe ein Netz gehangen. «Die Feuerwehr hat jetzt einen Teil, soweit ich gesehen hab', weggenommen», sagte Trunk. Inwieweit jetzt noch ein Stück Netz an dem Tier hänge, wisse er nicht. Um welche Art Wal es sich handelt, konnte der Sprecher nicht sagen. 

Zeugen: Wal etwa zehn Meter lang

Andere hätten das Tier auf eine Länge von etwa zehn Metern geschätzt. Die Sichtung eines solch großen Tieres im Hafen sei ungewöhnlich. Es gebe immer mal wieder Schweinswale, aber nicht so große Wale. Nach Angaben des Deutschen Meeresmuseums war ein Team der Einrichtung unterwegs, um das Tier in Wismar in Augenschein zu nehmen.

Erst Anfang des Jahres war wiederholt ein Wal in der Flensburger Förde in der westlichen Ostsee gesichtet worden. Wismar liegt in Mecklenburg-Vorpommern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Toter Pottwal am Strand von Sylt droht zu explodieren
Ungewöhnlicher Fund

Toter Pottwal am Strand von Sylt droht zu explodieren

Vor Hörnum auf Sylt treibt ein toter Pottwal im Meer. Muschelfischer sichern das rund 16 Meter lange Tier. Umweltschützer warnen davor, sich dem Wal zu nähern. Es bestehe Explosionsgefahr.

16.02.2025

Helfer retten jungen Buckelwal im Hafen von Sydney
Meeressäuger in Not

Helfer retten jungen Buckelwal im Hafen von Sydney

Immer wieder verheddern sich Wale in Seilen oder Netzen und geraten dadurch in Lebensgefahr. In Australien konnten Retter nun einen jungen Buckelwal befreien. Doch die Aktion war riskant.

23.08.2024

Buckelwal in der Flensburger Förde gesichtet
Tiere

Buckelwal in der Flensburger Förde gesichtet

Ungewöhnlicher Besuch in der Flensburger Förde: In einem Segelhafen drehte ein Buckelwal eine Runde.

09.04.2024

Evolution

Fossilfund: Wal könnte schwerstes Tier der Welt gewesen sein

Forscher untersuchen ein uraltes Walskelett aus Peru. Bricht das Tier einen Gewichtsrekord?

02.08.2023

Tiere

Weißer Wal vor Queensland: Ist es der berühmte Migaloo?

«Is that you, Migaloo?», fragen sich Experten in Australien nach der Sichtung eines seltenen Albino-Wals. Der weltberühmte weiße Meeressäuger wurde seit drei Jahren nicht mehr gesehen.

20.06.2023