«Ein Wunder»: Haus von Filmstar James Woods überlebt Brände

Los Angeles (dpa) - Der US-Schauspieler James Woods war überzeugt, dass sein Haus der Feuersbrunst in Los Angeles zum Opfer gefallen ist - nun die überraschende Entwarnung: «Ein Wunder ist geschehen», schrieb der Filmstar («Es war einmal in Amerika») in einem Post auf X. «Wir haben es geschafft, zu unserem Grundstück zu gelangen, und unser Haus, von dem man uns sagte, es sei für immer verloren, steht immer noch.» Dazu postete er ein Video von der völlig verbrannten Umgebung rund um seine Villa im besonders betroffenen Stadtteil Pacific Palisades und sprach von einer «Höllen-Landschaft».