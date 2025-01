Einer der größten Kokainfunde in der Geschichte Kolumbiens

Buenaventura (dpa) - Kolumbianische Sicherheitskräfte haben einen der größten Kokainfunde in der Geschichte des südamerikanischen Landes sichergestellt. Im Hafen der an der Pazifikküste gelegenen Stadt Buenaventura seien 8,2 Tonnen Rauschgift entdeckt worden, teilte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro über die Plattform X mit. «Dies ist eine der größten Beschlagnahmungen von Kokain in der Geschichte Kolumbiens», sagte Petro.