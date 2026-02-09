Strafprozess

Eingesperrtes Mädchen: Prozess gegen Mutter hat neu begonnen

Das Mädchen aus dem Sauerland war jahrelang eingesperrt. Angeklagt sind vor dem Landgericht Siegen auch die Großeltern.

Nach Verzögerungen hat der Strafprozess nun ganz neu begonnen. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa
Nach Verzögerungen hat der Strafprozess nun ganz neu begonnen. (Archivbild)

Siegen (dpa) - Der Strafprozess gegen eine Mutter, die ihre kleine Tochter fast deren ganzes Leben lang in einem Haus im Sauerland versteckt haben soll, ist am Landgericht Siegen noch einmal neu gestartet. Der 49-Jährigen werden unter anderem Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung vorgeworfen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sie soll ihr Kind sieben Jahre lang im Haus der Großeltern in Attendorn in NRW völlig abgeschottet haben. Als damals Achtjährige war das Mädchen 2022 von der Polizei befreit worden. Die Großeltern mütterlicherseits sind wegen Beihilfe angeklagt. 

Der Prozess hatte ursprünglich am 7. Januar begonnen, damals war aber der Großvater (83) unentschuldigt nicht erschienen. Ein anderes Mal wurde die Verhandlung vertagt. 

Am Montag nahmen die Mutter und die Großeltern nun zum Neustart des Prozesses Platz auf der Anklagebank. Zunächst sollte die Staatsanwaltschaft ihre Anklage vortragen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eingesperrtes Mädchen: Verhandlung wegen Wetterlage abgesagt
Strafprozess

Eingesperrtes Mädchen: Verhandlung wegen Wetterlage abgesagt

Im Strafprozess um ein mutmaßlich jahrelang in einem Haus im Sauerland verstecktes Mädchen ist die Verhandlung gegen Mutter und Großeltern kurzfristig abgesagt. Grund: die Wetterlage.

12.01.2026

Weder Freunde noch Spielplatz: Prozess um weggesperrtes Kind
Drastischer Fall

Weder Freunde noch Spielplatz: Prozess um weggesperrtes Kind

Der Fall löst 2022 bundesweit Entsetzen aus: Eine Achtjährige wird nach jahrelanger Isolation aus einem Haus in NRW befreit. Mutter und Großeltern werden angeklagt. Der Prozess beginnt mit Problemen.

07.01.2026

Baby nach Geburt ertrunken - Totschlags-Prozess gegen Mutter
Strafprozess

Baby nach Geburt ertrunken - Totschlags-Prozess gegen Mutter

Ihrem Vater gegenüber sagte die junge Frau, weder die Schwangerschaft noch die Geburt bemerkt zu haben. Beim Prozessauftakt im Landgericht schweigt sie jedoch.

10.10.2025

Drei Verwandte mit Axt erschlagen - 28-Jähriger vor Gericht
Mordprozess

Drei Verwandte mit Axt erschlagen - 28-Jähriger vor Gericht

Eine Bluttat hat vorigen Sommer den Vogtlandort Tirpersdorf erschüttert. Mit einer Axt soll ein 28-Jähriger seine Mutter und Großeltern erschlagen haben. Wie kam es zu dem grausamen Verbrechen?

06.03.2025

Nordrhein-Westfalen

Jahrelang isoliertes Mädchen - Anklage nicht in Sicht

Hätte ein jahrelang eingesperrtes Mädchen im sauerländischen Attendorn früher befreit werden können? Die Ermittlungen dazu laufen - und die schon bekannt gewordenen Details werfen weitere Fragen auf.

08.08.2023