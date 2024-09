Einsatzkräfte hoffen auf Wetterwechsel am Brocken

Wernigerode (dpa) - Die mit einem großen Waldbrand am Brocken kämpfenden Einsatzkräfte hoffen auf einen Wetterwechsel, der ab dem späten Sonntagabend Regen bringen könnte. «Wir rechnen mit mehreren Tagen, hoffen aber, dass mit Änderung der Großwetterlage am Montag hier Schluss ist», sagte der Kreisbrandmeister des Landkreises Harz, Kai-Uwe Lohse. Am Abend teilte er mit, die Lage sei inzwischen unter Kontrolle.