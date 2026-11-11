Elfter Elfter bringt Comeback der Narren

Köln (dpa) - Elfter Elfter, elf Uhr elf: An diesem Mittwoch beginnt in den rheinischen Karnevalshochburgen die neue Karnevalssaison. Gegner des organisierten Frohsinns können sich damit trösten, dass diese Saison - oder Session, wie die Karnevalisten sagen - diesmal außergewöhnlich kurz ist: Aschermittwoch ist schon am 10. Februar.

Besonders Köln rechnet wieder mit einem großen Zulauf an Partytouristen. Mit gut 1.000 Polizisten, 450 Ordnungsamtsmitarbeitern und etwa 1.200 Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsunternehmens will die Stadt den erwarteten Ansturm auffangen. «Wir erwarten am 11.11. mehrere Zehntausend Jeckinnen und Jecke», sagte der Leiter des Ordnungsamtes, Dirk Käsbach. Die Kölner Polizei rechnet nicht mit Krawallen wie nach der Gen-Z-Demo vom 31. Oktober. Dabei waren Polizisten mit Pyrotechnik und Steinen beworfen worden.

Schriftsteller Kermani kritisiert «Kultur der Hemmungslosigkeit»

Auch ohne Ausschreitungen erfreut sich der 11.11. in Köln allerdings keineswegs uneingeschränkter Beliebtheit. So beklagt der Kölner Schriftsteller und Friedenspreisträger Navid Kermani eine «Verballermannisierung» seiner Wahlheimat. «Viele Jahre lang war es erklärte Politik der Stadtspitze, Köln nicht als Kulturstadt in Szene zu setzen, sondern als Eventstadt», sagte Kermani kürzlich der Deutschen Presse-Agentur. «Die Stadt wurde so zur deutschen Party-Metropole.» Die Auswüchse dieser Entwicklung würden in den Massenbesäufnissen zu Karneval besonders offensichtlich. «Es ist eine Kultur der Hemmungslosigkeit, die sich über den Karneval hinaus ausgebreitet hat», so Kermani - der dennoch nirgendwo sonst leben möchte.

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Schwerpunkte des Kölner Straßenkarnevals am 11.11. sind der Bereich um die Zülpicher Straße - das bei Studenten beliebte «Kwartier Latäng» - und neuerdings auch die Südstadt. Da allerdings Regen angesagt ist, könnte sich das Feiern schwerpunktmäßig von den Straßen in die Kneipen verlagern.

In Düsseldorf beginnt der Tag mit dem traditionellen «Hoppeditz-Erwachen». Um 11.11 Uhr soll die Karnevalsfigur vor dem Rathaus eine Spottrede halten.

Warum ausgerechnet der 11.11.?

Warum genau das karnevalistische Treiben am 11.11. beginnt, ist unklar. Es dürfte aber mitspielen, dass der 11.11. eine Schnapszahl ist, eine Narrenzahl, wie man im Mittelalter sagte. Außerdem markierte der 11. November, der Martinstag, früher das Ende der Erntezeit. Man feierte dies mit einem Braten, der Martinsgans. Dabei trank man dann auch gern ein Glas zu viel. Nach getaner Arbeit ließ man es sich gut gehen - zumal anschließend eine Fastenzeit bis Weihnachten begann.

Heute hat in den Karnevalshochburgen sehr vieles mit der Zahl elf zu tun. Sitzungen beginnen nicht zur vollen Stunde, sondern elf Minuten später, und geleitet werden sie vom Elferrat.

Ein Tag Ausnahmezustand - dann ist wieder Ruhe